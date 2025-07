Sarri Lazio, Mazza non ha dubbi: «Conferenza? Confermerà i motivi che lo hanno spinto a tornare e poi a restare nonostante...»

Condividi via email

Sarri Lazio, Mazza sicuro: «Conferenza? Confermerà i motivi che lo hanno spinto a tornare e poi a restare nonostante…». Le parole

Mauro Mazza, noto giornalista e opinionista, ha rilasciato dichiarazioni significative ai microfoni di Radiosei riguardo al momento delicato che sta vivendo la Lazio durante l’estate. Al centro dell’attenzione, il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste e il blocco delle operazioni di mercato in entrata, che stanno generando frustrazione tra i sostenitori del club.

Sarri torna, ma resta l’attesa Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, ha ufficializzato il suo ritorno alla guida della Lazio. Dopo un periodo di riflessione e tensioni interne alla società, il tecnico è pronto a rilanciare il progetto sportivo. Tuttavia, la mancata presentazione ufficiale ha sollevato dubbi sulla reale solidità dell’accordo e sulla direzione del club.

PAROLE – «È un momento molto particolare, sconosciuto, inedito. Il calcio non è solo business, ma anche sentimento e ai tifosi è stato tolto il ‘gioco’ del mercato estivo. Io resto dell’idea che un piccolo intervento finanziario personale avrebbe evitato sul nascere questa situazione molto antipatica, incresciosa. Il rientro di Sarri rappresenta una buona notizia; in più, la conferma che Sarri ha dato una volta conosciuta questa situazione è confortante, significa che pensa di poter fare un buon lavoro a prescindere. Gli abbonati non fanno notizia, sono una conferma dell’affetto che resiste a tutto e tutti».

CONFERENZA SARRI – «Credo confermerà i motivi che lo hanno spinto a tornare e poi a restare nonostante questa situazione; mi aspetto una spiegazione convincente anche per i tifosi. Forse dirà anche che la qualità del gruppo è buona. Penso stia lavorando con convinzione e questo potrebbe aiutare i tifosi a credere che potrebbe non essere una brutta stagione»