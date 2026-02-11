Hanno Detto
Sarri nel post partita: «Sono contento per tutti i laziali. Dà gusto vedere un gruppo vero. Ferguson? A noi è successo anche di peggio»
Sarri è intervenuto nel post partita del match dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Le sue dichiarazioni
Maurizio Sarri si è espresso nel post partita del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Vi riportiamo le sue parole rilasciate ai microfoni di Sportmediaset:
FERGUSON SU DELE BASHIRU – «A noi è successo molto di peggio. Questo è in fallo che in altre zone di campo fischia, là no. Perché se fischia là deve dare il rosso. Ma il fallo c’è».
CONTENTO PER I LAZIALI – «E’ da novembre che non perdiamo in trasferta, abbiamo difficoltà più in casa. Sono contento per i miei giocatori, hanno sofferto per i primi trenta minuti, poi abbiamo fatto meglio. Sono stati lucidi sui rigori. Sono contento per loro e per tutti i laziali».
ROMAGNOLI E MALDINI – «Romagnoli per noi è fondamentale, è lui che ha in mano il joy-stick della nostra linea. Maldini se riesce a fare passi in avanti l’attaccante lo può fare. Noi volevamo un nove che scendesse per lasciare spazio agli interni. Non riesce ancora a sfruttare al 100% il suo fisico, ma io la speranza ce l’ho».
UN GRUPPO VERO – «Dà gusto vedere di aver creato un gruppo vero, una squadra che approccia la gara allo stesso modo. Il merito non è neanche dell’allenatore ma dei ragazzi. Le difficoltà che abbiamo avuto ci hanno dato un’opportunità».
LE CONDIZIONI DI PEDRO – «E’ ancora in ospedale, da una prima analisi sembra abbiano escluso fratture».
