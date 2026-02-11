Connect with us

Hanno Detto

Sarri nel post partita: «Sono contento per tutti i laziali. Dà gusto vedere un gruppo vero. Ferguson? A noi è successo anche di peggio»

Published

47 minuti ago

on

By

Image Photo934477 e1770748267897
Db Torino 08/02/2026 - campionato di calcio Serie A / Juventus-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Sarri è intervenuto nel post partita del match dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Le sue dichiarazioni

Maurizio Sarri si è espresso nel post partita del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Vi riportiamo le sue parole rilasciate ai microfoni di Sportmediaset:

FERGUSON SU DELE BASHIRU «A noi è successo molto di peggio. Questo è in fallo che in altre zone di campo fischia, là no. Perché se fischia là deve dare il rosso. Ma il fallo c’è».

CONTENTO PER I LAZIALI «E’ da novembre che non perdiamo in trasferta, abbiamo difficoltà più in casa. Sono contento per i miei giocatori, hanno sofferto per i primi trenta minuti, poi abbiamo fatto meglio. Sono stati lucidi sui rigori. Sono contento per loro e per tutti i laziali».

ROMAGNOLI E MALDINI «Romagnoli per noi è fondamentale, è lui che ha in mano il joy-stick della nostra linea. Maldini se riesce a fare passi in avanti l’attaccante lo può fare. Noi volevamo un nove che scendesse per lasciare spazio agli interni. Non riesce ancora a sfruttare al 100% il suo fisico, ma io la speranza ce l’ho».

UN GRUPPO VERO «Dà gusto vedere di aver creato un gruppo vero, una squadra che approccia la gara allo stesso modo. Il merito non è neanche dell’allenatore ma dei ragazzi. Le difficoltà che abbiamo avuto ci hanno dato un’opportunità».

LE CONDIZIONI DI PEDRO «E’ ancora in ospedale, da una prima analisi sembra abbiano escluso fratture».

