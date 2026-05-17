Sarri a DAZN: «Non abbiamo attaccato la palla sui corner. Nessuno mi ha parlato di futuro, come allenatore vorrei essere ascoltato di più»

Sarri al termine del derby vinto dalla Roma per 2-0 ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN

Nel post partita di Roma-Lazio, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Maurizio Sarri. Queste le sue dichiarazioni:

SULLA PARTITA «Abbiamo fatto una buona partita per 60 minuti. Trovarsi sotto a fine primo tempo è stato pesante, abbiamo fatto meglio di loro nel primo tempo e anche ad inizio secondo tempo. Abbiamo la responsabilità di aver preso due gol da palla ferma perché non abbiamo attaccato la palla».

ROMA IN 10 MEGLIO «Penso la Roma abbiamo legittimato il successo solo nel finale. La Roma in 10 si è risistemata meglio rispetto a noi. Peccato che finisca così».

MOMENTO DIFFICILE «Perdi una finale e dopo tre/quattro giorni perdi un derby, non è un momento semplice, è il momento di lasciarli liberi, da soli, dargli un giorno di riposo».

IL PERCORSO IN COPPA «Sono abituato a perdere le finali di coppa purtroppo. Probabilmente ci metto anche del mio. Abbiamo perso contro i campioni d’Italia dopo un percorso di grande livello».

SUL FUTURO «Programmi futuri a me non ha parlato assolutamente nessuno. Chiaro che come ogni allenatore vorrei avere più voce in capitolo. Come allenatore sono stato ascoltato zero».

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