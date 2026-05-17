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Pagelle Roma Lazio, ok Furlanetto e Provstgaard. Male Gila su Mancini! VOTI e COMMENTO

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2 giorni ago

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As Roma 17/05/2026 - campionato di calcio serie A / Roma-Lazio / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Oliver Provstgaard Nielsen-Paulo Dybala

Pagelle Roma Lazio, i voti e il commento alla partita dei calciatori biancocelesti scesi in campo oggi all’Olimpico

Oggi alle ore 12:00 allo Stadio Olimpico è andato in scena il derby tra Roma e Lazio. Questi i voti dei calciatori biancocelesti scesi in campo:

FURLANETTO 6,5 – Qualche buon intervento. Forse poteva uscire sui corner. Per essere stato chiamato in causa all’ultimo fa il suo.

MARUSIC 6 – Sulla sua fascia tutto abbastanza regolare. LAZZARI SV.

GILA 4,5 – Colpevole sui due gol di Mancini. La Lazio difende sì a zona ma lui sceglie sempre il tempo sbagliato.

PROVSTGAARD 6 – A differenza del compagno niente da segnalare.

NUNO TAVARES 5 – Ci prova anche, ma poi arrivato negli ultimi metri di campo fa sempre la scelta sbagliata.

BASIC 5 – Troppo lento, sembra stanco. In alcune occasioni rallenta le possibili ripartenze della Lazio.

ROVELLA 5,5 – Dà l’anima ci prova, poi perde la testa.

TAYLOR 5 – Anche lui sembra aver finito le energie. Era lecito aspettarsi qualcosa in più. DELE-BASHIRU 6 – Prova a dare maggiore intensità al centrocampo.

CANCELLIERI 5,5 – Apprezzabile per l’impegno, quando poi si tratta di concludere in maniera pericolosa è un po’ carente. ISAKSEN 5,5 – Difficile forse chiedergli di più, ma non si è vista quella voglia di fare qualcosa.

DIA 5 – Spesso si fa anticipare da Mancini o da Hermoso. Quando si tratta di scambiare veloce con i compagni spesso rallenta la manovra. MALDINI 6 – Prova ad alzare il livello tecnico della squadra. Mentalmente è in clima derby, non disdegna qualche intervento cattivo.

NOSLIN 5,5 – Anche lui ci prova a fare qualcosa, ma non basta. Ad un certo punto quasi sparisce dal campo. PEDRO SV.

SARRI 6 – Tutto sommato la Lazio non gioca neanche tanto male. Sono sempre evidenti le carenze tecniche negli ultimi 25/30 metri di campo.

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