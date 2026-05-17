Caos Derby, succede di tutto all’Olimpico tra Roma-Lazio! Espulsi Rovella e Wesley

Caos Derby, tensione elevatissima tra Roma Lazio allo stadio Olimpico! Arriva il rosso per Nicolò Rovella e Wesley

Il Derby della Capitale tra Roma e Lazio, iniziato alle ore 12 presso l’Olimpico, entra nel vivo con il secondo tempo caratterizzato da tensione altissima. Al momento, i biancocelesti sono sotto di due gol e la pressione cresce sia sul campo sia tra le panchine. La gara, già emotivamente intensa per il prestigio e la rivalità storica, subisce un ulteriore aumento di nervosismo a causa di episodi di contatto tra i giocatori, rendendo la partita ancora più frenetica e complicata per entrambe le squadre.

Ultimissime Lazio LIVE: le decisioni di Sarri per la sfida contro la Roma e le ultime da Formello

Lazio, rissa ed espulsioni: Rovella e Wesley fuori

La tensione esplode dopo un contrasto tra Maldini e Mancini, che innesca una scazzottata generale. Tra i protagonisti della rissa figurano Rovella e Wesley, che vengono coinvolti direttamente nello scontro fisico. Il direttore di gara Maresca interviene prontamente, mostrando i cartellini rossi ai due giocatori.

Lazio, gestione crisi e ripercussioni

Gli episodi di rissa e le espulsioni sottolineano come il derby non sia solo una partita di calcio, ma un momento emotivamente delicato per i protagonisti. Le compagini dovranno affrontare le conseguenze immediate in campo, ma anche riflettere sulle implicazioni disciplinari e sulla gestione dei giocatori per le prossime gare. La pressione del risultato e le emozioni accumulate rischiano di condizionare le scelte tattiche e la concentrazione, rendendo la sfida ancora più difficile.