Sarri a DAZN: «Siamo andati oltre le aspettative, oggi l'obiettivo è...»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro la Cremonese: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN prima di Lazio-Cremonese, Maurizio Sarri ha dichiarato:

«L’obiettivo oggi è blindare il terzo posto per poter poi attaccare il secondo. Un obiettivo raggiunto deve essere il trampolino per raggiungerne un altro. Siamo andati oltre nelle aspettative, ci rimane il rammarico per le coppe europee. Oggi mi piacerebbe fare risultato e non dobbiamo pensare sia scontato».