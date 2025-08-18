 Sancho snobba la Roma: rifiutata la proposta giallorossa
Sancho snobba la Roma: rifiutata la proposta giallorossa

Sancho

Sancho gela la Roma: rifiutata l’offerta dei Friedkin. Ultime sul futuro dell’esterno del Manchester United che ha detto no ai giallorossi

Doccia fredda per la Roma e per i suoi tifosi. Quando l’operazione sembrava entrata nella sua fase più calda, è arrivata la brusca e definitiva frenata: Jadon Sancho non andrà alla Roma. L’esterno inglese del Manchester United ha deciso di non dare l’ok al trasferimento in giallorosso, facendo saltare un’operazione su cui il DS Massara e l’allenatore Gasperini avevano investito tempo ed energie.

Secondo quanto riportato da Sky Sport e confermato nei dettagli dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il problema non è sorto tra i club, bensì tra la Roma e il giocatore stesso. Infatti, mentre l’intesa tra la società giallorossa e il Manchester United era stata trovata — con gli inglesi pronti ad accettare un’offerta complessiva attorno ai 25 milioni di euro (tra prestito e riscatto) — è venuto a mancare l’accordo sui termini personali con Sancho. Nonostante il pressing e la chiamata diretta di Gasperini, che gli aveva illustrato la centralità che avrebbe avuto nel progetto, l’attaccante ha rifiutato la proposta.

Si chiude così una delle piste più affascinanti del mercato romanista, con il giocatore che ora valuta altre opzioni. Sullo sfondo rimane l’interesse del Besiktas, ma anche in questo caso la volontà di Sancho è chiara. Il club turco sarebbe disposto a soddisfare le richieste del Manchester United, ma l’inglese al momento non intende considerare un trasferimento in Turchia prima della fine di agosto, tenendo aperta quella porta solo come ultima opzione, visto che il mercato turco chiude il 12 settembre.

La Roma, dal canto suo, non ha tempo per le recriminazioni ed è concentrata su un altro obiettivo. Archiviata la delusione per Sancho, ora tutte le energie della dirigenza sono concentrate sul chiudere al più presto l’operazione per Leon Baileydall’Aston Villa, che a questo punto diventa la priorità assoluta per rinforzare le corsie offensive a disposizione di Gasperini.

