Samardzic Lazio, il nome del giocatore dell’Atalanta resta nella lista di Fabiani. Le ultimissime su questa trattativa

Samardzic Lazio, il centrocampista dell’Atalanta resta una alternativa per la mediana di Sarri. Il tecnico ha dato l’ok al suo arrivo. Le ultime

Il nome di Samardzic sta prendendo sempre più spazio nei pensieri di Maurizio Sarri e nelle strategie di mercato del club biancoceleste. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’allenatore toscano starebbe valutando Lazar Samardzic come possibile alternativa per rinforzare il centrocampo, un reparto che necessita di qualità, imprevedibilità e nuove soluzioni offensive.

Il centrocampista dell’Atalanta rappresenta un profilo di grande interesse per la Lazio, che guarda con attenzione in casa nerazzurra anche per altri giocatori come Maldini e Brescianini. Tuttavia, è proprio Samardzic l’idea che più stuzzica Sarri, soprattutto per le sue doti tecniche e la capacità di accendere la manovra tra le linee. Il serbo garantirebbe un netto salto di qualità dal punto di vista creativo, offrendo quella fantasia che spesso è mancata nella scorsa stagione.

Samardzic Lazio, qualità e dubbi tattici

L’eventuale arrivo di Samardzic alla Lazio porterebbe inevitabilmente alcune riflessioni tattiche. Il centrocampista dell’Atalanta non è noto per una spiccata predisposizione alla fase difensiva, un aspetto che ricorda, per certi versi, il percorso vissuto da Luis Alberto in biancoceleste. Anche lo spagnolo, al suo arrivo, aveva mostrato limiti evidenti senza palla, costringendo Sarri a un lungo lavoro di adattamento.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Proprio quell’esperienza potrebbe rappresentare un precedente incoraggiante per l’operazione Samardzic. Sarri, infatti, riuscì a trasformare Luis Alberto in un elemento imprescindibile del suo sistema di gioco, cucendogli addosso un ruolo che ne esaltasse le qualità e ne mascherasse i difetti. Con Samardzic il percorso sarebbe simile: stessa zona di campo, caratteristiche tecniche affini e una visione di gioco capace di fare la differenza negli ultimi trenta metri.

Un investimento per il presente e il futuro

Dal punto di vista anagrafico, Samardzic rappresenterebbe anche un investimento importante per il futuro. Ancora giovane, ma già con esperienza in Serie A e in competizioni europee, il centrocampista potrebbe crescere ulteriormente sotto la guida di un allenatore come Sarri, noto per valorizzare i giocatori di talento attraverso un lavoro maniacale sui dettagli.

L’Atalanta, dal canto suo, difficilmente lascerà partire Samardzic a cuor leggero, ma la Lazio è pronta a valutare l’operazione se si creeranno le giuste condizioni economiche. La sensazione è che il nome di Samardzic resterà caldo nelle prossime settimane.

In definitiva, Samardzic non è solo una suggestione di mercato, ma un’idea concreta che riflette la volontà di Sarri di riportare qualità e fantasia al centro del progetto biancoceleste, anche a costo di lavorare ancora una volta su un talento da modellare.