Sabatini: «Gattuso ha cambiato il volto della squadra! Adesso la Lazio non è solo grinta» – Lazio News 24

Il giornalista Sandro Sabatini ha elogia la Lazio dopo la bellissima vittoria ottenuta all’Allianz Stadium nel posticipo della settima giornata di Serie A

Una notte memorabile per la Lazio, capace di firmare un’impresa storica imponendosi con un perentorio 0-3 allo stadio di Torino contro la Juventus. La prestazione dei biancocelesti ha lasciato a bocca aperta addetti ai lavori e tifosi, confermando come la formazione guidata da Gennaro Gattuso non sia più soltanto una lieta sorpresa, ma una realtà consolidata ai vertici della Serie A. Intervenuto durante la trasmissione Pressing su Canale 5, il giornalista Sandro Sabatini ha esaltato la crescita e la metamorfosi tattica impressa dal tecnico alla rosa capitolina.

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L’analisi di Sabatini sull’evoluzione della Lazio

Nel corso del suo intervento televisivo, il noto opinionista ha voluto mettere in risalto come il lavoro di Gattuso vada ben oltre la semplice carica motivazionale o il carattere trasmesso ai suoi uomini:

«Oltre al fatto che stiano cogliendo tutti di sorpresa, io noto diversi calciatori che Gennaro Gattuso è riuscito a rigenerare completamente. L’impronta del mister non è fatta esclusivamente di grinta e carisma, perché ci sono dettagli ben precisi nel modo in cui la squadra sviluppa il gioco che vanno riconosciuti, senza dimenticare i rendimenti individuali di altissimo livello. Soltanto con la grinta non si va da nessuna parte».

La rinascita dei singoli

A testimonianza della bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico biancoceleste, Sabatini ha citato l’emblematico caso della crescita del difensore Oliver Provstgaard, diventato una certezza affidabile dello scacchiere capitolino:

«Basti pensare alla scorsa stagione: quando entrava in campo Oliver Provstgaard i tifosi si disperavano, mentre le gerarchie vedevano titolari inamovibili Mario Gila e Alessio Romagnoli. Oggi invece il rendimento dei singoli è cresciuto in maniera esponenziale in tutti gli interpreti».