Ruggeri Lazio, rientro temporaneo nella capitale, altro prestito in Serie B per il difensore

Ruggeri Lazio, rientro temporaneo nella capitale per il giovane difensore, ma il suo futuro è ancora in prestito in Serie B

Nella lista dei giovani talenti convocati per il ritiro estivo della Lazio a Formello, figura anche il nome di Fabio Ruggeri. Difensore centrale classe 2004 ed ex capitano della Primavera biancoceleste, Ruggeri è reduce da un’esperienza significativa in prestito alla Salernitana, dove nella scorsa stagione di Serie B ha collezionato 24 presenze totali. Un’annata importante per la sua crescita, che gli ha permesso di misurarsi con un calcio più competitivo.

Fabio avrebbe volentieri proseguito la sua avventura con la Salernitana, ma la retrocessione del club campano in Serie C ha di fatto cancellato questa opzione, come riportato da Il Corriere dello Sport. La Serie B rimane il palcoscenico ideale per la sua ulteriore maturazione, e per questo motivo il suo rientro a Roma è solo temporaneo. Il suo futuro immediato sembra destinato a essere ancora lontano dalla Capitale, con l’obiettivo di continuare ad accumulare esperienza e minuti in un campionato formativo.

Per Ruggeri si stanno già aprendo nuovi scenari, sempre nella serie cadetta. Oltre al già noto interesse dello Spezia, che sembra essere in pole position per assicurarsi le sue prestazioni con la formula del prestito, un’altra pretendente si è fatta avanti: la Juve Stabia. Il club campano, neo-promosso in Serie B, ha dimostrato nella scorsa stagione di saper valorizzare i giovani talenti provenienti dai vivai di club maggiori. Un esempio lampante è Romano Floriani Mussolini, altro prodotto del vivaio biancoceleste, che la Juve Stabia ha saputo far crescere e che ora è in procinto di unirsi alla Cremonese, un’altra squadra di Serie B.

Questo precedente positivo potrebbe giocare a favore della Juve Stabia nella corsa a Ruggeri, offrendo al difensore un ambiente dove poter continuare il suo percorso di crescita con fiducia. La Lazio, dal canto suo, vede di buon occhio un nuovo prestito in Serie B, considerandolo un passo fondamentale per lo sviluppo del giovane centrale. La strategia del club è chiara: far maturare i propri talenti in contesti competitivi, per poi riaverli pronti, in un futuro, per la prima squadra. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la prossima destinazione di Fabio Ruggeri, ma è certo che il difensore continuerà a farsi le ossa nel campionato cadetto.