Lazio, Rovella lascerà la Lazio? La situazione non lascia alcun dubbio. Il punto sul calciomercato - Lazio News 24

Lazio, Rovella resta un nome caldo sul mercato: Inter e Fiorentina non mollano la presa

Il futuro di Nicolò Rovella continua a essere uno dei temi più osservati nelle dinamiche di mercato che ruotano attorno alla Lazio. Come riportato da La Repubblica, il centrocampista biancoceleste resta nel mirino di due club italiani di primo piano: Inter e Fiorentina, entrambe intenzionate a monitorare con estrema attenzione la sua situazione in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Lo scorso giugno la Lazio aveva già respinto un assalto concreto. L’Inter, infatti, si era avvicinata con decisione presentando un’offerta che sfiorava i 25 milioni di euro, cifra importante e che testimonia quanto il giocatore sia apprezzato dall’area tecnica nerazzurra. Tuttavia, il mercato in entrata della Lazio era sostanzialmente bloccato e Claudio Lotito, per non indebolire la rosa, decise di rifiutare la proposta rimandando qualsiasi discorso futuro.

A distanza di mesi, l’interesse non è affatto scemato. Anzi, Rovella continua a essere visto dall’Inter come un profilo ideale per rafforzare il centrocampo del futuro, grazie alla sua capacità di interpretare più ruoli, alla qualità in impostazione e alla personalità mostrata già in giovane età. Anche la Fiorentina si è aggiunta con decisione alla corsa: il club viola sta valutando di potenziare la propria linea mediana e considera Rovella un investimento perfetto per un progetto tecnico fondato su ritmo, palleggio e crescita di talenti.

Per la Lazio, però, il discorso resta complesso. Il club biancoceleste non ha alcuna intenzione di indebolire un reparto che già necessita di continuità e certezze. Inoltre, Rovella è considerato un giocatore strategico per il futuro del centrocampo laziale, uno dei profili su cui la società vorrebbe costruire la prossima fase del progetto tecnico. Cedere l’ex Juventus richiederebbe un’offerta significativa, verosimilmente superiore a quella rifiutata la scorsa estate.

Il nome di Rovella, dunque, resta caldo. Inter e Fiorentina osservano, attendono e preparano le prossime mosse, mentre la Lazio valuta il da farsi consapevole che, se arriverà una nuova proposta, potrebbe dover prendere una decisione importante per il proprio futuro.

