Rovella Lazio, il centrocampista si improvvisa modello per un giorno! In attesa del rientro in campo, in posa per la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea – FOTO

Rovella Lazio, il centrocampista modello per un giorno per la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea in attesa del rientro in campo – FOTO

In attesa di tornare in campo con la Lazio, sperando che la pubalgia che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco non sia un ostacolo troppo lungo, Nicolò Rovella è stato protagonista di un evento speciale a Roma. Il centrocampista biancoceleste, infatti, ha posato come modello per un giorno, indossando diversi look eleganti in una delle location più suggestive della capitale, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea.

L’evento si è svolto in occasione della presentazione delle nuove aperture serali del museo, che il prossimo 30 ottobre riaprirà al pubblico per le visite serali. Un’opportunità unica per esplorare le collezioni permanenti e le mostre temporanee sotto una luce diversa, più intima e suggestiva.

Rovella, che ha mostrato il suo fascino anche fuori dal campo, ha preso parte a questa iniziativa in un momento in cui sta cercando di recuperare al meglio dall’infortunio. Il centrocampista della Lazio ha colto l’occasione per dimostrare il suo impegno non solo in campo, ma anche come icona di stile.