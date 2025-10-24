Connect with us

News

Rovella Lazio, il centrocampista si improvvisa modello per un giorno! In attesa del rientro in campo, in posa per la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea - FOTO

News

Serie A 2026/2027 Lazio, nel consiglio della Lega Calcio annunciate le date del calendario della prossima stagione! Si parte il 23 agosto

News

Biglietti Pisa Lazio, marea biancoceleste attesa al Garibaldi! Sold out in poche ore il settore ospiti per il match di giovedì

News

Infortunati Lazio, arriva l'aggiornamento del club sugli indisponibili in vista della Juventus! Il comunicato ufficiale

News

Nuno Tavares Lazio, nuovo infortunio per la freccia portoghese! Sarri perde anche il terzino che non sarà a disposizione contro la Juventus

News

Rovella Lazio, il centrocampista si improvvisa modello per un giorno! In attesa del rientro in campo, in posa per la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea – FOTO

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Rovella
Rovella

Rovella Lazio, il centrocampista modello per un giorno per la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea in attesa del rientro in campo – FOTO

In attesa di tornare in campo con la Lazio, sperando che la pubalgia che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco non sia un ostacolo troppo lungo, Nicolò Rovella è stato protagonista di un evento speciale a Roma. Il centrocampista biancoceleste, infatti, ha posato come modello per un giorno, indossando diversi look eleganti in una delle location più suggestive della capitale, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea.

L’evento si è svolto in occasione della presentazione delle nuove aperture serali del museo, che il prossimo 30 ottobre riaprirà al pubblico per le visite serali. Un’opportunità unica per esplorare le collezioni permanenti e le mostre temporanee sotto una luce diversa, più intima e suggestiva.

Rovella, che ha mostrato il suo fascino anche fuori dal campo, ha preso parte a questa iniziativa in un momento in cui sta cercando di recuperare al meglio dall’infortunio. Il centrocampista della Lazio ha colto l’occasione per dimostrare il suo impegno non solo in campo, ma anche come icona di stile.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.