Rosa Lazio, Sarri guarda l’età media del proprio gruppo: Pedro giuda la classifica dei veterani

Rosa Lazio, età media molto alta: Pedro il più anziano nella formazione biancoceleste: ecco la media per i capitolini

Con un’età media di 27,5 anni, la Lazio si conferma una delle squadre più esperte della Serie A, seconda solo all’Inter (28,4). Il blocco del mercato e le scelte societarie hanno fatto sì che il club biancoceleste mantenga un nucleo di giocatori maturi e navigati, rendendo evidente come il progetto giovani sia al momento meno prioritario. Tuttavia, questa situazione può rappresentare un vantaggio se Sarri riuscirà a trasformare l’esperienza in fattore competitivo per la stagione che sta per iniziare.

A guidare il reparto dei veterani sarà Pedro, classe 1987, autentico simbolo della squadra e figura chiave nello spogliatoio. Accanto a lui, il centrocampo vanta elementi di grande esperienza come Vecino (’91) e Marusic (’92), capaci di garantire equilibrio e leadership in campo. La fascia dei trent’anni è arricchita anche da tre giocatori del 1993: Gigot, attualmente in uscita, Patric, alle prese con un periodo in infermeria, e Lazzari, con un’offerta giusta potrebbe lasciare il club.

L’allenatore potrà inoltre contare su Hysaj e Cataldi (’94), pronti a rotazioni strategiche e a insidiare i titolari in regia, come Rovella. Anche Romagnoli e Zaccagni, che hanno recentemente superato i trent’anni, rientrano tra i pilastri over 30 del gruppo. La presenza di questi elementi esperti offrirà a Sarri la possibilità di costruire una squadra solida, capace di gestire le pressioni di campionato e competizioni europee grazie alla maturità tattica e mentale dei giocatori.

Nonostante le critiche legate all’età media elevata, la Lazio punta a farne un punto di forza: i veterani dovranno trasmettere stabilità, leadership e continuità di rendimento, caratteristiche spesso decisive nelle stagioni lunghe e impegnative. La sfida per Sarri sarà bilanciare esperienza e freschezza atletica, inserendo eventualmente giovani selezionati senza compromettere la competitività immediata.

In sintesi, la Lazio 2025-26 si presenta come una squadra vecchia ma esperta, capitanata da Pedro e arricchita da un nucleo di giocatori over 30 che dovranno guidare i compagni in campo. Il successo della stagione dipenderà dalla capacità di trasformare la maturità dei veterani in un vantaggio concreto, sia sul piano tattico che mentale.