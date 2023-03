Romagnoli a DAZN: «Partita spettacolare, complimenti in primis agli attaccanti»

Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha analizzato nel post-partita la vittoria contro il Napoli: le sue dichiarazioni

Alessio Romagnoli è intervenuto a DAZN al termine di Napoli-Lazio. Le sue dichiarazioni:

«La vittoria di oggi nasce dal quotidiano, i complimenti vanno fatti agli attaccanti in primis. Abbiamo fatto una grande partita. In settimana abbiamo fatto pochissimo lavoro perchè abbiamo giocato lunedì sera ma abbiamo visto tanti video. Sapevamo come giocavamo, ci alleniamo in questo modo da mesi e questo è il frutto del lavoro. Se gli attaccanti fanno un grande lavoro noi siamo facilitati. l’importante era stare alti e coprire la palla. Noi guardiamo poco l’uomo. Abbiamo fatto un lavoro spettacolare. Cataldi mi ha preso al Fantacalcio? Mi vuole bene, non so che voto ho preso stasera. Non mi interessa il Fantacalcio»,