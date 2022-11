Tiago Pinto: «Su Solbakken c’erano tante squadre». La punta piaceva anche alla Lazio

Tiago Pinto, GM della Roma, ha commentato l’arrivo di Ola Solbakken: l’attaccante era stato accostato anche alla Lazio

Intervenuto ai canali ufficiali del club giallorosso, Tiago Pinto, GM della Roma, ha commentato così l’arrivo di Ola Solbakken, attaccante del Bodo Glimt che piaceva anche alla Lazio:

«Solbakken si è affermato in un mercato emergente e in un campionato in cui il livello di competitività si è alzato notevolmente negli ultimi anni. La sua età, i suoi margini di crescita e le sue caratteristiche si sposano con il nostro progetto: Ola abbina qualità tecniche importanti a doti fisiche e atletiche che lo rendono un calciatore moderno. Diversi club si erano mossi sulle sue tracce, lui ha scelto la Roma: di questo non possiamo che essere estremamente soddisfatti».