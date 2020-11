Roma, Mancini: «Scudetto? Sarà deciso dal Covid»

Gianluca Mancini ha parlato della corsa scudetto ai microfoni del Corriere dello Sport: le parole del difensore della Roma

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport:

«E’ un periodo difficile per tutti, nel mondo del calcio e nel mondo reale, dove tante persone non ci sono più. Noi cerchiamo di stare attenti e continuare il nostro percorso calcistico. Un nuovo stop oggi rappresenterebbe un problema per tutto il calcio. Scudetto? Purtroppo oltre agli infortuni, il Covid deciderà la classifica finale».