Roma Lille, notte surreale all’Olimpico: tre rigori consecutivi sbagliati dai giallorossi

Roma Lille, succede davvero di tutto all’Olimpico: tre penalty di fila respinti dall’estremo difensore francese

Una serata destinata a entrare nella storia, quella vissuta allo Stadio Olimpico durante la sfida di Europa League tra Roma e Lille. I giallorossi hanno avuto l’occasione di riaprire il match con tre calci di rigore consecutivi, ma li hanno falliti tutti, lasciando attoniti tifosi e addetti ai lavori.

Tre rigori, tre errori incredibili

Al 75’, l’arbitro belga Erik Lambrechts ha concesso un penalty alla Roma per un fallo di mano in area di Aïssa Mandi, difensore algerino del Lille. Sul dischetto si è presentato Artem Dovbyk, attaccante ucraino classe 1997, noto per la sua potenza fisica e il fiuto del gol. Il suo tiro, però, è stato respinto dal portiere turco Ertuğrul Ozer, autentico protagonista della serata.

L’arbitro ha ordinato la ripetizione del rigore per il posizionamento irregolare dell’estremo difensore. Dovbyk ha avuto così una seconda opportunità, ma ancora una volta Ozer ha intuito la traiettoria e ha respinto la conclusione.

A quel punto, la responsabilità è passata a Matías Soulé, talento argentino classe 2003 cresciuto nella Juventus e oggi alla Roma. Il giovane fantasista ha provato a cambiare angolo di tiro, ma il risultato non è cambiato: Ozer ha parato anche il terzo tentativo consecutivo, scatenando l’incredulità sugli spalti.

Un episodio che fa discutere

Tre rigori falliti di fila rappresentano un evento rarissimo nel calcio europeo e hanno inevitabilmente acceso il dibattito. Da un lato, la Roma rivale storica della Lazio, ha sprecato un’occasione d’oro per rimettere in equilibrio la partita; dall’altro, il Lille ha potuto contare su un portiere in stato di grazia, capace di ipnotizzare gli avversari in una delle serate più memorabili della sua carriera.

Clamoroso all’Olimpico

Il triplice errore dal dischetto resterà come una delle pagine più clamorose della storia recente della Roma in Europa. Una notte che i tifosi giallorossi difficilmente dimenticheranno, tra incredulità e amarezza, e che consegna a Ozer il ruolo di eroe inatteso della sfida.