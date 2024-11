Roma Lazio Women: dove vederla, orario e probabile formazioni

Allo Stadio Tre Fontane la sfida di Serie A Roma Lazio women: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Tre Fontane si giocherà la gara valevole per la 10ª giornata di Serie A Femminile tra Roma Lazio Women. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Ceasar; Thogersen, Minami, Linari, Di Guglielmo; Greggi, Kumagai, Giugliano; Haavi, Giacinti, Viens. All. Spugna.

LAZIO (3-5-2): Cetinja; D’Auria, Connolly, Baltrip-Reyes; Oliviero, Castiello, Eriksen, Simonetti, Zanoli; Visentin, Le Bihan. All. Grassadonia.

Orario e dove vederla in tv

Roma-Lazio Women si gioca alle ore 15.30 di sabato 10 novembre per la decima giornata di campionato. Verrà trasmessa in su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky e in chiaro su Rai 2. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone. La partita sarà visibile in streaming anche su Raiplay.