Roma, la polemica di Mourinho: «Poteva essere un anno fantastico ma per colpa...»

Roma, il tecnico portoghese in conferenza stampa post Juve fa il bilancio del 2023 e torna sulla finale di Europa League

MOURINHO – «In condizioni normali sarebbe un anno storico per la Roma. La Roma che vince per due anni di fila una competizione europea, a giocare una Supercoppa Europea, a giocare la Champions come vincitrice dell’Europa League. In condizioni normali sarebbe un anno storico per la Roma. Il dio del calcio non ha voluto però non è stato lui ma una serata infelice di un gruppo di arbitri di livello top. La Roma ha fatto qualcosa di straordinario ad arrivare in quella finale che meritava di vincere. Ora siamo a cinque punti dal quarto posto in questo metà anno, faremo tutto il possibile per stare lì vicino. In questo momento è naturale allontanarsi da quel target ultra ambizioso visto il calendario. Finiamo però con una sconfitta che mi dà gioia in certe cose: Ndicka, Cristante, Bove»