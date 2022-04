Roma Bodo/Glimt, i norvegesi si alleneranno a Formello: i dettagli

Il Bodo/Glimt è pronto ad affrontare la Roma nei quarti di finale di ritorno della Conference League. I norvegesi si alleneranno a Formello

Il Bodo/Glimt ha scelto il centro sportivo della Lazio come quartier generale in cui allenarsi e preparare la sfida contro la Roma di Conference League che si giocherà allo stadio Olimpico giovedì sera alle 21 e valevole per i quarti di finale di ritorno.

I norvegesi sono arrivati in Italia oggi alle 17 e da domani si alleneranno nel centro sportivo biancoceleste. Il club capitolino ha dato piena disponibilità agli avversari della Roma, mettendo a disposizione un campo in erba, gli spogliatoi e tutto il necessario per preparare la partita al meglio.