Ritiro Lazio Auronzo: termina la seduta mattutina. Luka Romero e Romagnoli ok

Ritiro Lazio Auronzo: altro giorno di allenamenti sotto le Tre Cime di Lavaredo. Oggi pomeriggio la sfida amichevole alla Triestina

Dodicesimo giorno di ritiro per la Lazio di Sarri sotto le Tre Cime di Lavaredo. Oggi è prevista solo una seduta mattutina visto che al pomeriggio ci sarà la sfida contro la Triestina allo Zandegiacomo.

SEDUTA MATTUTINA – La squadra ha svolto una breve fase di attivazione muscolare prima di scendere in campo e iniziare il torello. Presente regolarmente Luka Romero che ha superato la botta al costato di ieri. C’è anche Alessio Romagnoli che si allena con la squadra.

La squadra – ad eccezione di Acerbi e Raul Moro che hanno continuano a lavorare con il preparatore Losi – si è poi spostata sul campo principale per un lavoro tecnico-tattico. Sarri ha diviso in due il gruppo (celesti e rossi) per far svolgere esercitazioni con costruzione dal basso partendo dal portiere e i centrali di difesa. In seguito esercizi sulle palle inattive sia a favore che sfavore. Alle 11.35 termina la seduta mattutina, sul campo rimangono Immobile, Luis Alberto, Basic, Cancellieri, Felipe Anderson, Luka Romero, Raul Moro, Zaccagni che si esercitano sui rigori. Allenamento molto soft in vista dell’amichevole contro la Triestina.