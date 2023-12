Rinnovo Felipe Anderson-Lazio, ancora distanza tra le parti. E la Juve…Le ultime sul caso del rinnovo del biancoceleste

Secondo quanto riporta TMW, il rinnovo di Felipe Anderson continua a essere un caso: da una parte c’è la volontà di Lotito di rinnovargli il contratto in scadenza a giugno. Dall’altra, però, c’è distanza fra le parti. Le richieste sono le solite: un triennale da 3,5 milioni di euro, cifra che percepiva al West Ham ma non alla Lazio.

Inoltre nelle ultime settimane si è inserita la Juventus. E potrebbe mettere sul piatto lo stipendio cercato appunto dal brasiliano, più i bonus. Dunque sarebbe un addio a fine stagione, a parametro zero. Felipe Anderson, nei giorni scorsi, ha parlato proprio del prolungamento contrattuale, confermando che c’è una discreta distanza con la Lazio: “Non ho deciso. Abbiamo parlato per trovare un accordo ma ancora non l’abbiamo trovato. È un momento importante per il club e la mia testa è solo sul campo. Vedremo che succederà“.