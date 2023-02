Retroscena Maximiano: Nottingham Forest offriva 12 milioni. Perché Sarri ha detto no di fronte alla proposta del club inglese

Come rivela Il Messaggero stasera giocherà Maximiano, bloccato nell’ultimo giorno di mercato: è vero, il Nottingham Forest offriva 12 milioni, ma il veto è stato posto solo perché in un giorno non si è trovato un secondo e Maurizio non considera Adamonis ancora pronto.