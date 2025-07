Reina torna sul ritiro dal calcio, le parole dell’ex Lazio: «Felice, orgoglioso e grato per quella che è stata una bella carriera»

Reina torna sul ritiro dal calcio, le parole dell’ex portiere della Lazio: «Felice, orgoglioso e grato per quella che è stata una bella carriera». Le parole

Dopo aver chiuso una carriera straordinaria, Pepe Reina ha ufficialmente appeso i guantoni al chiodo. L’ex portiere spagnolo, classe 1982, ha disputato la sua ultima stagione con il Como in Serie A, contribuendo con la sua esperienza alla crescita del club lariano. A 42 anni, Reina ha scelto di intraprendere una nuova sfida professionale, questa volta fuori dal campo: guiderà la squadra giovanile della Division de Honor del Villarreal, il massimo livello per le categorie Under 19 in Spagna.

Da numero uno a mentore

Pepe Reina è stato uno dei portieri più longevi e affidabili del calcio europeo. Cresciuto nella cantera del Barcellona, ha raggiunto la notorietà con il Villarreal, per poi affermarsi a livello internazionale con Liverpool, Napoli, Bayern Monaco, Milan, Aston Villa e infine Lazio e Como. Dotato di ottimi riflessi, carisma e abilità con i piedi, ha vestito anche la maglia della nazionale spagnola, con cui ha vinto due Europei e un Mondiale.

Il suo ritorno a Villarreal, dove aveva già giocato dal 2002 al 2005, segna un nuovo capitolo in un percorso ricco di tappe prestigiose. Intervistato dai canali ufficiali del club, Reina ha commentato così:

PAROLE – «No, già verso metà dell’anno scorso mi sentivo un po’ stanco, mentalmente facevo più fatica, e ho deciso di lasciare il calcio. Poi è arrivata la notizia, la chiamata di Fernando e Miguel, e da qualche mese stavamo riflettendo su tutto questo, fino a concretizzare. Quindi, come ti dicevo, sono molto grato. Beh, sono tanti anni, tanti momenti, ma ho voluto assaporare tutto fino alla fine. Era giusto così, ogni trasferta era l’ultima. In spogliatoio quasi si scherzava: ‘Questa è la tua ultima trasferta’, ‘questo è il tuo ultimo viaggio in pullman’, ‘questo è il tuo ultimo ritiro’, facevamo un piccolo conto alla rovescia. Alla fine si è concluso in modo particolare, perché l’ultima partita non è stata quella che tutti ci aspettavamo, ma va bene così: sono contento, felice, orgoglioso, e soprattutto molto grato per quella che è stata una carriera davvero bella».