Ravanelli su Inzaghi: «E' un tecnico bravo, ma non ha stravolto il calcio» - Lazio News 24

Ravanelli, l’ex calciatore si esprime su Inzaghi e rilascia alcune dichiarazioni a riguardo: ecco le sue parole

PAROLE – Inzaghi è stata una sorpresa. Quando giocava conosceva tutti i giocatori, ha una passione viscerale per questo sport. Ha questa forza interiore che l’ha portato a diventare un grande tecnico. Nel suo percorso è stato agevolato dal fatto di essere partito subito dalla Lazio, ma ha dimostrato di avere grandi qualità fin da subito, facendo cose molto importanti. Sarebbe dovuto andare alla Salernitana, ma Bielsa non arrivò in biancoceleste e venne scelto lui