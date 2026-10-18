Ravanelli: «Gattuso non ha difetti! Lazio prima in classifica non per caso, merita l’Europa» – Lazio News 24

L’ex attaccante Fabrizio Ravanelli ha elogiato la Lazio e l’ottimo lavoro sin qui svolto da Gattuso che sta valendo il primato in classifica. Le dichiarazioni

Il grande big match della settima giornata di Serie A accende i riflettori sull’Allianz Stadium, dove questa sera la Juventus ospita la Lazio in una sfida ricca di fascino e significati di alta classifica. Alla vigilia del match, a scaldare l’atmosfera ci ha pensato un grande ex di entrambe le squadre come Fabrizio Ravanelli. Intervistato sulle colonne del Corriere della Sera, l’ex attaccante si è espresso in termini entusiastici sul lavoro svolto finora dal tecnico dei capitolini Gennaro Gattuso, tracciando prospettive ambiziose per la stagione biancoceleste.

Ultimissime Lazio LIVE: Lotito cerca nuovi sponsor, la conferenza stampa di Gattuso

Ravanelli incorona Gattuso alla guida della Lazio

L’analisi dell’ex centravanti parte proprio dalla crescita esponenziale e dal valore tattico del tecnico biancoceleste, capace di conquistare tutti a suon di risultati e prestazioni convincenti:

«Gattuso non deve migliorare nulla. O meglio, mi correggo: tutti possiamo sempre migliorare, ma lui non ha difetti evidenti. Rino è preparato, studia, ha volontà e sa leggere le partite».

La scalata della Lazio e i meriti di Gattuso

Il primato conquistato in questo avio di stagione non è un frutto del caso, ma il risultato del lavoro meticoloso portato avanti dall’allenatore calabrese. Ravanelli ha voluto ribadire la centralità di Gattuso nella straordinaria marcia della Lazio:

«Lo sta dimostrando in campo, perché non si porta la Lazio in testa alla classifica per caso. Il merito di questi risultati è soprattutto suo. Continuando a proporre questo calcio la Lazio può competere per l’Europa».