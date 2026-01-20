News
Rassegna stampa Lazio: prime pagine quotidiani sportivi – 20 gennaio 2026
Rassegna stampa Lazio, ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani del 20 gennaio 2026
Le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani sportivi italiani: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Tutte le notizie sulla Lazio e sulle altre squadre di Serie A e Serie B.
Moviola Lazio Como, il giudizio unanime sulla prestazione di Fabbri! La disamina sulla sfida contro Fabregas
Moviola Lazio Como, i quotidiani sportivi concordano nel criticare l’arbitro Fabbri per una prestazione incerta e gestita male sotto diversi...
L’autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo in Italia sta rafforzando i requisiti tecnici e di conformità
Con l’inizio del 2026 è arrivato anche il riordino del gioco online. In totale l’ADM ha rilasciato 52 concessioni a...
Lazio Como, Fabregas guida il Como a una vittoria trionfale contro la squadra di Sarri: la disamina della sfida di ieri sera
Lazio Como, una lezione di calcio quella data dalla squadra di Fabregas ai capitolini, con un 3-0 che rilancia le...