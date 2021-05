Raspadori, giovane talento del Sassuolo, parla in vista della sfida di domenica contro la Lazio. Le sue parole

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Raspadori si racconta e pensa all’ultima sfida di campionato contro la Lazio. Le parole del talento del Sassuolo.

«È una gara importante per noi perché abbiamo qualche chances di arrivare settimi. Sarà difficile riuscirci perché noi dovremmo vincere e la Roma perdere a La Spezia, ma intanto pensiamo a conquistare altri tre punti in casa e poi vedremo quello che accadrà. Lazio? Contro di loro il primo gol in Serie A, come dimenticare…».