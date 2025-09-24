Rambaudi: «Lotito deve valutare passo indietro, farebbe bene anche a lui». Le dichiarazioni dell’ex biancoceleste

Dopo due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Roma, la Lazio si trova a un bivio. In un momento di profonda delusione, l’ex biancoceleste Roberto Rambaudi, intervenuto a Radiosei, ha offerto un’analisi lucida e senza sconti, commentando le recenti parole del presidente Lotito e delineando una via d’uscita dalla crisi.

Rambaudi parte da una disamina pragmatica della realtà del club, riconoscendo i meriti passati ma sottolineando una cronica mancanza di visione ed empatia, che porta la società a fallire sempre sul più bello. «La realtà economica è questa: ora serve portare avanti la stagione cercando di ottenere il massimo; le possibilità di fare bene ci sono, la rosa non è scarsa. In generale sono preoccupato, non solo per quello che sta accadendo ora ma per come si è arrivati negli anni: senza empatia. Alcune cose sono state fate bene, sono state ottime anche considerando il rapporto spese-qualità, ma poi si scivola sempre all’ultima curva. Bisogna essere consapevoli di quello che si può fare, un passo indietro probabilmente va fatto. Questo è un pensiero che si deve prendere in considerazione in ogni azienda, in ogni società».

Tuttavia, secondo l’ex giocatore, questo non è il momento per processi e dibattiti societari. Ora la priorità assoluta deve essere il campo, con la squadra chiamata a isolarsi e a trascinare l’ambiente. «Parlare ora di queste problematiche, oggettivo, è un errore: adesso si deve guardare quello che si ha. Dobbiamo guardare il qui e ora. La squadra deve avere un doppio compito: trascinare tutti e creare qualcosa di positivo. In questo momento così delicato può essere controproducente fare questi discorsi».

Infine, Rambaudi rivolge il suo pensiero direttamente al presidente Lotito, invitandolo a una profonda riflessione sul suo futuro e su quello della Lazio. La sua analisi si conclude con un appello accorato, che non è una condanna ma una presa di coscienza. «Ora il presidente deve fare delle scelte: o andare avanti rimettendosi nella strada giusta, oppure fa un passo indietro. Non credo che la Lazio non abbia acquirenti. Lotito, ripeto, ha fatto cose buone, ma la Lazio, e la gente lo richiede, ha bisogno di altro, di avere progetti, sognare. Un passo indietro farebbe bene anche a lui, immagino che questa situazione sia frustrante».