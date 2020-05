Calciomercato Lazio, ancora Rakitic per il centrocampo

Rakitic resta il sogno per il centrocampo. L’arrivo del giocatore può prescindere anche dall’eventuale cessione di Milinkovic

Ivan Rakitic è il nome che continua a rimbombare nelle stanze di Formello. Il giocatore è ai ferri corti con il Barcellona e, da sempre, piace al ds Tare che già nel 2014 cercò di portarlo a Roma. Ha il contratto in scadenza nel 2021 e, come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, sarebbe alla ricerca della giusta piazza per concludere la sua carriera. Il giocatore, inoltre, è gestito dallo stesso entourage di Ianis Hagi con cui i rapporti sono molto buoni.

Molto dipenderà anche dal futuro di Milinkovic, di cui potrebbe diventare l’erede a centrocampo, ma non è esclusa l’ipotesi di riuscire a far coesistere entrambi nello spogliatoio della Lazio.