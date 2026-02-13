News
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 13 febbraio 2026
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 13 febbraio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport
La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto).
Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola:
Infortunio Pedro, sospiro di sollievo per l’attaccante biancoceleste! Ecco quando rientrerà
Infortunio Pedro, sospiro di sollievo per l’attaccante biancoceleste dopo l’infortunio occorso in Coppa Italia. Spunta la data del rientro Buone...
Sarri plasma una Lazio nuova, meno bella ma passionale: il Comandante ha ancora trovato la soluzione?
Sarri sta provando a dare un’identità alla sua Lazio, con uno stile diverso dal passato, ma forse ha ancora trovato...