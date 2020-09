Primavera, vittoria per 3-2 contro il Torino: doppietta per Moro

Super Raul Moro trascina la Lazio Primavera sul campo del Torino.

Buona la prima per la Lazio Primavera. I ragazzi di Medichini vincono per 3-2 all’esordio contro il Torino in trasferta al Campo Sportivo Goia di Volpiano. Granata in vantaggio con Portanova in avvio. Moro ristabilisce la parità e Franco sigla il 2-1 per i biancocelesti. Guerini segna il 2-2 a dieci minuti dalla fine. Quando segna tutto deciso l’arbitro Pederzoni decreta un rigore per i biancocelesti. Sul dischetto va Moro che non sbaglia. La Lazio vince 3-2 e inizia nel migliore dei modi il campionato.