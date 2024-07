Primavera Lazio, i ragazzi di Sanderra invitati ad un TORNEO: ecco QUANDO e DOVE. L’appuntamento dei giovani biancocelesti

Come riportato dal quotidiano argentino Olé, la Lazio Primavera parteciperà ad un torneo in Messico, precisamente a Monterrey. La competizione sarà suddivisa in due gironi da tre squadre e le prime due classificate si qualificheranno in semifinale ed in caso di un’ulteriore vittoria disputeranno la finale.

Il torneo comincerà il 27 luglio e i biancocelesti giocheranno nel girone con Inter Miami e River, mentre nell’altro gruppo ci saranno Monterrey, Real Betis e Palmeiras.