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Prandi: «Gara difficile con la Cremonese! La Lazio ha reagito bene. Con l’Inter sarà quasi un’amichevole»
Andrea Prandi si è espresso in seguito alla vittoria della Lazio arrivata a Cremona. Le dichiarazioni
Andrea Prandi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la vittoria della Lazio contro la Cremonese e per parlare dei prossimi impegni della squadra. Il giornalista ha elogiato la prestazione della squadra di Maurizio Sarri e ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione in vista delle sfide decisive, con la Lazio impegnata sia in campionato che in Coppa Italia contro l’Inter. Vi riportiamo le sue dichiarazioni:
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REAZIONE LAZIO – «La Lazio ha reagito molto bene, sia come spirito che come atteggiamento. È stata una partita difficile, che si è complicata ulteriormente con il gol fortunoso della Cremonese, ma la squadra ha dimostrato di essere viva, di non mollare mai, segnando nei minuti finali, cosa che è successa più di una volta. Questo è un segnale positivo nella fase cruciale della stagione. Il tecnico è stato bravo a riplasmare la squadra dopo gli eventi di gennaio. Ora, con due partite rimanenti, la Lazio ha le carte in regola per competere».
SFIDA INTER – «Sabato sarà una partita quasi amichevole; non credo che le due squadre si faranno male, non sarebbe vantaggioso per nessuna delle due. L’Inter avrà a disposizione undici giocatori forti, ma non penso che la Lazio voglia uscire senza dare battaglia. Sarà una partita scontata, con entrambe le squadre con la testa già a mercoledì, che sarà un’altra storia».
FORMAZIONE – «La formazione per la finale è già decisa: l’unico dubbio riguarda Rovella e Cataldi. Il tridente offensivo dovrebbe essere Isaksen, Noslin e Zaccagni, mentre dietro tornerà Gila e in mezzo al campo ci sarà spazio per Basic».
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