Plusvalenze (Il Messaggero), anche la LAZIO nel mirino della GUARDIA DI FINANZA?

Plusvalenze Roma, la Guardia di Finanza non indaga solo a Trigoria: sotto la loro lente anche Juve, Lazio e Roma

Non solo la Roma sotto la lente della Guardia di Finanza, come riportato dal Messaggero, ma anche Juventus, Lazio e Napoli. Il quotidiano capitolino fa il punto sulle indagini della GdF sulle plusvalenze fittizie della Roma, me nelle indagini ci sarebbero anche le altre tre squadre.

MESSAGGERO – «A questi club potrebbe essere contestata l’evasione dell’Ires (l’imposta sui redditi delle società). Il filone delle verifiche fiscali, infatti, corre su un altro binario rispetto a quello penale e molto spesso arriva prima a conclusione. La procura di Roma ha già chiesto il rinvio a giudizio degli ex vertici della Juve, a cominciare da Andrea Agnelli, sul caso plusvalenze. Per il Napoli e per la Roma siamo un passo indietro, ossia alla conclusione delle indagini preliminari, per Aurelio De Laurentiis e il cda di Pallotta. Per quanto riguarda la Lazio, invece, l’inchiesta è ancora aperta ed è stata trasferita per competenza territoriale dai pm di Tivoli a quelli di Arezzo».