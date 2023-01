Piscedda: «La Lazio doveva chiudere la partita ieri»

Piscedda, l’ex giocatore della Lazio ha commentato la prestazione dei biancocelesti di ieri e analizza la situazione di Marcos Antonio

Ai microfoni di Radiosei alla luce della prestazione della Lazio di ieri contro la Fiorentina, ha parlato Piscedda che rilascia anche alcune dichiarazioni su Marcos Antonio.

PAROLE – «L’unica pecca che ha avuto la Lazio è non chiudere la partita nel primo tempo. Tutto sommato un punto guadagnato vista la traversa alla fine e i risultati delle dirette avversarie. Sicuramente la prima frazione non è stata granché e la Lazio ne avrebbe dovuto approfittare»

MARCOS ANTONIO – «Su Marcos Antonio ho molti dubbi: Sarri vuole giocatori fisici e reattivi e per come la vedo io, non ce la fa fisicamente. Non ho capito come abbiano fatto a prenderlo. Per me non può giocare davanti alla difesa. Al massimo è un trequarti, ma anche in quel ruolo farebbe fatica. Deve mettere su un po’ di chili di muscoli e per il momento per me non ce la fa. Forse ieri andava lasciato in campo Luis Alberto e sostituito Cataldi con Vecino»