 Pisa Lazio, Gilardino nel pre gara: «Gol? Non deve diventare un’ossessione. Lavorando con il 4-3-3, vogliamo fare questo»
1 ora ago

Gilardino
Gilardino

Pisa Lazio, il tecnico dei nerazzurri Alberto Gilardino ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre gara della sfida dell’Arena Garibaldi

L’allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita con la Lazio. Ecco le sue parole:

PAROLE «Gol? Non deve diventare un’ossessione, dobbiamo aggrapparci alle prestazioni, i ragazzi mi danno disponibilità, nel reparto offensivo ci vogliamo migliorare per poter creare situazioni offensive importanti.

Sappiamo della qualità della Lazio ma vogliamo essere protagonisti e propositivi all’interno della gara stasera. Lavorando con il 4-3-3, vogliamo fare una pressione offensiva, essere corti e compatti, loro sono bravi con Isaksen e Zaccagni sugli esterni. Noi cerchiamo di rubare metri nei duelli e arrivare con tempi giusti, ricercando situazioni in ampiezza e tra le linee».

