Pisa Lazio, Gilardino nel pre gara: «Gol? Non deve diventare un’ossessione. Lavorando con il 4-3-3, vogliamo fare questo»

Pisa Lazio, il tecnico dei nerazzurri Alberto Gilardino ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre gara della sfida dell’Arena Garibaldi

PAROLE – «Gol? Non deve diventare un’ossessione, dobbiamo aggrapparci alle prestazioni, i ragazzi mi danno disponibilità, nel reparto offensivo ci vogliamo migliorare per poter creare situazioni offensive importanti.

Sappiamo della qualità della Lazio ma vogliamo essere protagonisti e propositivi all’interno della gara stasera. Lavorando con il 4-3-3, vogliamo fare una pressione offensiva, essere corti e compatti, loro sono bravi con Isaksen e Zaccagni sugli esterni. Noi cerchiamo di rubare metri nei duelli e arrivare con tempi giusti, ricercando situazioni in ampiezza e tra le linee».

