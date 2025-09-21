Pellegrini in zona mista: «Questo rodimento di cu… deve diventare benzina». Le parole del terzino della Lazio dopo il derby

Luca Pellegrini ha parlato in zona mista dopo la sconfitta della Lazio nel derby con la Roma.

AMAREZZA – «Purtroppo il derby sono episodi, e oggi ne è stato un esempio lampante. Secondo me oggi abbiamo creato tanto e sfruttato poco, loro hanno avuto due occasioni, una hanno fatto gol. Quel che rimane è il risultato. Non è un alibi, non possiamo permettercelo in questo momento, però purtroppo è andata così. L’unica cosa che dobbiamo fare è stringerci tra di noi e ripartire da tante cose, perché ci sono tanti spunti per ripartire».

RIPARTENZA – «Credo che questo rodimento di culo per noi dev’essere benzina. Da una parte, meglio che ci roderà per un po’ più di tempo, dobbiamo capire se ci piace o meno. A me no, credo che ai compagni nemmeno. Questo fastidio dobbiamo usarlo bene. Abbiamo tempo per lavorare in settimana, dobbiamo farlo a 200 all’ora, con gli atteggiamenti e la mentalità giusta».

ERRORI PER TROPPA VOGLIA DI FARE – «Difficile quando sei in campo vedere una situazione dove stai creando e ti ritrovi sotto. Gli alibi adesso non dobbiamo trovarli, dobbiamo analizzare la partita, essere più lucidi, ci sono tante cose da poter e dover migliorare. Preferisco una squadra che ci prova, che crea, che ci mette l’anima, poi l’errore ci sta nel calcio, esiste. Sicuramente la voglia di fare c’era. Adesso lucidamente non ti so dire il motivo, se per la troppa voglia di fare o di natura tecnica. Dobbiamo ridurli il meno possibile, questa è l’unica cosa sicura».

EMERGEZA A CENTROCAMPO – «Abbiamo parlato poco. Lo staff medico è quello che deve dirci come vanno le cose. Le sensazioni non sono state positive, sono stati entrambi costretti al cambio. Vediamo quel che succede, speriamo ci siano».