Pellegrini carica l’ambiente biancoceleste: «Niente alibi, servono solo i tre punti!»

Pellegrini parla prima del match dell’Olimpico: continuità, cambio di marcia e voglia di crescita per rilanciare la stagione biancoceleste

Pochi minuti prima del fischio d’inizio di Lazio Fiorentina, in programma alle 20.45 allo Stadio Olimpico, Luca Pellegrini ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel, facendo il punto sul momento della squadra e sugli obiettivi immediati.

Il terzino biancoceleste ha riconosciuto le difficoltà incontrate finora, ma ha sottolineato come non sia più tempo di cercare giustificazioni.

SUL MOMENTO DELLA LAZIO – «Le difficoltà ci sono da inizio anno, non dobbiamo cercare alibi ma solo i tre punti». Parole dirette quelle di Pellegrini, che evidenziano la necessità di concentrarsi esclusivamente sul risultato per provare a invertire la rotta.

Lo sguardo è poi rivolto al futuro, con l’auspicio di una svolta che possa dare maggiore continuità al rendimento della squadra.

SULLA NECESSITÀ DI UN CAMBIO DI MARCIA – «Spero ci possa essere un cambio di marcia rispetto all’inizio della stagione, un po’ più di continuità e fare lo step in avanti che ci permetterà di sognare qualcosa di più». Un messaggio chiaro, che richiama compattezza e crescita collettiva per alzare l’asticella delle ambizioni.

Non poteva mancare, infine, un passaggio più leggero ma carico di scaramanzia sul tema del gol personale.

SUL GOL E GLI AUSPICI PER IL 2026 – «A Natale ho chiesto non cose per me. La Lazio rientra nella lista, ma non vorrei dire nulla che porti male. L’auspicio per questo anno è altro rispetto a ciò che abbiamo fatto finora, sennò porta male».

Parole che raccontano bene lo spirito di Pellegrini e, più in generale, di una Lazio chiamata a dare risposte sul campo davanti al proprio pubblico, in una sfida delicata come quella contro la Fiorentina.

