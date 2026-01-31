News
Pedro dedica la vittoria alla tifoseria della Lazio: il messaggio di unità e forza – FOTO
Pedro Lazio, il messaggio ai tifosi dopo la vittoria in zona cesarini contro il Genoa di De Rossi: le parole dello spagnolo sui social
Dopo una vittoria importante per la Lazio, Pedro ha voluto dedicare il successo ai tifosi biancocelesti con un messaggio di grande significato. L’attaccante spagnolo ha utilizzato il suo profilo social per esprimere tutta la sua gratitudine e il sostegno verso i supporters, soprattutto nei momenti difficili. Queste le sue parole:
Nei momenti difficili si resta uniti!! Questa vittoria è dedicata a tutti i nostri tifosi che non smettono mai di difendere i nostri colori con orgoglio, passione e grande amore… Sempre Forza Lazio 💪🦅🤍🩵#CMonEagles @OfficialSSLazio #LazioGenoa @SerieA pic.twitter.com/hM7IAlmYZA
— Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) January 31, 2026
«Nei momenti difficili si resta uniti!! Questa vittoria è dedicata a tutti i nostri tifosi che non smettono mai di difendere i nostri colori con orgoglio, passione e grande amore… Sempre Forza Lazio»
Pedro e la tifoseria della Lazio: un legame indissolubile
Il messaggio di Pedro sottolinea il forte legame che si è creato tra il giocatore e i tifosi della Lazio, un legame che si rinforza nei momenti difficili e che contribuisce a motivare la squadra a dare il massimo. Il cuore e la passione della tifoseria biancoceleste sono una fonte di ispirazione per i giocatori, che cercano sempre di ripagare l’amore che ricevono con prestazioni sul campo.
Pedro sul supporto costante dei tifosi biancocelesti
Nonostante le difficoltà incontrate dalla Lazio in questa stagione, il supporto dei tifosi è sempre stato costante, e questo è stato evidente anche nella partita più recente, dove la squadra ha raggiunto una vittoria importante. Il messaggio di Pedro evidenzia quanto i tifosi della Lazio siano cruciali per la motivazione e la determinazione della squadra, anche nei momenti più critici.
LEGGI ANCHE: Romagnoli Lazio, sfuma il trasferimento all’Al-Sadd? Quale sarà il suo futuro
News
Infortunio Zaccagni: il comunicato ufficiale della Lazio sul capitano
Infortunio Zaccagni, le condizioni dell’esterno dopo i controlli di questa mattina a Formello: ecco qual è l’esito degli esami strumentali...
Pedro dedica la vittoria alla tifoseria della Lazio: il messaggio di unità e forza – FOTO
Pedro Lazio, il messaggio ai tifosi dopo la vittoria in zona cesarini contro il Genoa di De Rossi: le parole...
Calciomercato Lazio, i capitolini ufficializzano l’arrivo di Przyborek dal Pogoń Szczecin!
Calciomercato Lazio, il centrocampista polacco firma un contratto a lungo termine: tutti i dettagli sull’accordo per il nuovo acquisto La...