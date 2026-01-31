Connect with us

News

Pedro dedica la vittoria alla tifoseria della Lazio: il messaggio di unità e forza – FOTO

Published

2 ore ago

on

By

Image Photo932072
Dc Roma 30/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Genoa / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Pedro

Pedro Lazio, il messaggio ai tifosi dopo la vittoria in zona cesarini contro il Genoa di De Rossi: le parole dello spagnolo sui social

Dopo una vittoria importante per la Lazio, Pedro ha voluto dedicare il successo ai tifosi biancocelesti con un messaggio di grande significato. L’attaccante spagnolo ha utilizzato il suo profilo social per esprimere tutta la sua gratitudine e il sostegno verso i supporters, soprattutto nei momenti difficili. Queste le sue parole:

«Nei momenti difficili si resta uniti!! Questa vittoria è dedicata a tutti i nostri tifosi che non smettono mai di difendere i nostri colori con orgoglio, passione e grande amore… Sempre Forza Lazio»

Pedro e la tifoseria della Lazio: un legame indissolubile

Il messaggio di Pedro sottolinea il forte legame che si è creato tra il giocatore e i tifosi della Lazio, un legame che si rinforza nei momenti difficili e che contribuisce a motivare la squadra a dare il massimo. Il cuore e la passione della tifoseria biancoceleste sono una fonte di ispirazione per i giocatori, che cercano sempre di ripagare l’amore che ricevono con prestazioni sul campo.

Pedro sul supporto costante dei tifosi biancocelesti

Nonostante le difficoltà incontrate dalla Lazio in questa stagione, il supporto dei tifosi è sempre stato costante, e questo è stato evidente anche nella partita più recente, dove la squadra ha raggiunto una vittoria importante. Il messaggio di Pedro evidenzia quanto i tifosi della Lazio siano cruciali per la motivazione e la determinazione della squadra, anche nei momenti più critici.

LEGGI ANCHE: Romagnoli Lazio, sfuma il trasferimento all’Al-Sadd? Quale sarà il suo futuro

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×