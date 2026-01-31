News
Romagnoli Lazio, sfuma il trasferimento all’Al-Sadd? Quale sarà il suo futuro
Romagnoli Lazio, trattativa con Al-Sadd saltata? Cosa filtra sul difensore capitolino e sulla squadra di Mancini
Secondo quanto riportato su X da Gianluca Di Marzio, la trattativa che avrebbe dovuto portare Alessio Romagnoli all’Al-Sadd è ufficialmente sfumata. Il trasferimento del difensore centrale della Lazio non si concluderà, in quanto i tempi per portare a termine l’affare sono ormai scaduti.
Romagnoli Lazio, il futuro del difensore centrale
Il trasferimento di Romagnoli all’Al-Sadd di Roberto Mancini sembrava imminente, ma ora i piani sono cambiati. La Lazio dovrà trovare un altro modo per gestire il futuro del difensore, con la trattativa che si è bloccata proprio a causa dei tempi ristretti. Maurizio Sarri dovrà quindi fare i conti con la situazione e valutare se continuare a contare su Romagnoli o cercare alternative sul mercato.
Romagnoli Lazio, cosa significa per il futuro della squadra
Con il trasferimento a Al-Sadd sfumato, il futuro di Romagnoli alla Lazio diventa incerto. Resterà alla Lazio e continuerà a giocare sotto la guida di Sarri, o ci saranno nuove opportunità di mercato? La Lazio dovrà ora ripensare le sue mosse, cercando altre soluzioni per rinforzare il reparto difensivo.
Romagnoli Lazio, nuove strategie di mercato in vista
Il fallimento dell’affare con l’Al-Sadd significa che la Lazio dovrà riorientare le sue strategie di mercato. I biancocelesti stanno affrontando un periodo di riflessione sul futuro della squadra e sulle eventuali nuove operazioni in entrata, per compensare il mancato trasferimento di Romagnoli.
