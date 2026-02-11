Hanno Detto
Pedro nel pre partita: «La Coppa Italia è una possibilità importante per noi, ci darebbe un posto in Europa»
Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato nel pre partita del match di Coppa Italia contro il Bologna
Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la partita di Coppa Italia contro il Bologna di Italiano. Le sue parole rilasciate ai microfoni di Mediaset:
PARTITA – «Sarà molto difficile e dobbiamo fare un ottima prestazione se vogliamo ottenere il massimo risultato. Peccato che contro la Juve non siamo riusciti a portare a casa la vittoria perché abbiamo fatto una partita di grinta e alla fine loro hanno segnato proprio alla fine, ma ora dobbiamo guardare avanti».
OBIETTIVO COPPA ITALIA – «La Coppa Italia è una possibilità importante per noi per andare in Europa ed è anche un trofeo che ci piace tanto. La partita sarà dura perché il Bologna è molto forte e giocano in casa. Dobbiamo essere uniti e avere abbastanza forza in campo per riuscire a vincere».
LEGGI ANCHE: Criscitiello si schiera con Lotito: «Ha fatto bene a fare cassa, l’errore? Prendere Sarri!»
News
Bologna Lazio LIVE 1-1: la squadra di Italiano alza la pressione dopo le sostituzioni
Bologna Lazio: i biancocelesti di Sarri scendono in campo per i quarti di finale di Coppa Italia 2025-2026. Segui il...
Gol Noslin, l’olandese firma la splendida rete del pareggio al Dall’Ara! Cosa filtra
Gol Noslin, il giocatore biancoceleste non ci pensa due volte e tira in porta! Sigla in questo modo il pareggio...
Infortunio Pedro, problemi seri per lo spagnolo in Bologna-Lazio. Le ultime
Infortunio Pedro, il calciatore della Lazio si è fatto male nel corso del match con il Bologna. Esce alquanto dolorante...