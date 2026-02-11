Connect with us

Pedro nel pre partita: «La Coppa Italia è una possibilità importante per noi, ci darebbe un posto in Europa»

Db Torino 08/02/2026 - campionato di calcio Serie A / Juventus-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza gol Pedro

Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato nel pre partita del match di Coppa Italia contro il Bologna

Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la partita di Coppa Italia contro il Bologna di Italiano. Le sue parole rilasciate ai microfoni di Mediaset:

PARTITA – «Sarà molto difficile e dobbiamo fare un ottima prestazione se vogliamo ottenere il massimo risultato. Peccato che contro la Juve non siamo riusciti a portare a casa la vittoria perché abbiamo fatto una partita di grinta e alla fine loro hanno segnato proprio alla fine, ma ora dobbiamo guardare avanti».

OBIETTIVO COPPA ITALIA «La Coppa Italia è una possibilità importante per noi per andare in Europa ed è anche un trofeo che ci piace tanto. La partita sarà dura perché il Bologna è molto forte e giocano in casa. Dobbiamo essere uniti e avere abbastanza forza in campo per riuscire a vincere».

Related Topics:

