Pedro ammette: «I miei compagni sono più forti e veloci. Ormai quel ruolo…». Le dichiarazioni dell’esperto attaccante della Lazio

Dal ritiro di Formello, nel pieno della fatica della preparazione estiva, arriva la voce di uno dei leader più esperti e carismatici dello spogliatoio della Lazio: Pedro Rodríguez. L’attaccante spagnolo, ai microfoni del canale ufficiale del club, ha tracciato la rotta per la stagione 2025/2026, parlando con la chiarezza e l’ambizione che lo contraddistinguono. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni: l’obiettivo minimo per la squadra di Maurizio Sarri deve essere la qualificazione a una competizione europea.

Per l’ex campione del mondo e d’Europa, competere sulla scena internazionale non rappresenta solo un traguardo prestigioso, ma una tappa fondamentale per la crescita mentale e tecnica dell’intero gruppo. Un passo necessario per alzare l’asticella delle proprie ambizioni e abituarsi a un livello di competitività sempre più alto.

Ma l’intervista di Pedro offre anche uno spaccato interessante sulla sua dimensione tattica e sul suo rapporto con l’allenatore. Con grande umiltà e professionalità, lo spagnolo ha parlato della sua collocazione in campo, svelando un dialogo già avvenuto con Sarri. Pur avendo una preferenza per il ruolo di trequartista, si è messo a completa disposizione della squadra, pronto ad adattarsi alle esigenze del tecnico con lo spirito di sacrificio di sempre, consapevole che la forza del collettivo viene prima di tutto.

Di seguito, l’estratto delle sue dichiarazioni a Lazio Style Channel.

SERIE A E RUOLO – «Il campionato è molto difficile ed esigente, noi dobbiamo puntare sull’Europa. È imprescindibile per fare un passo in avanti e crescere dal punto di vista mentale, puntando sempre al massimo. Ho parlato con il mister del mio ruolo, sicuramente potrò giocare ancora dietro la punta come l’anno scorso. Ma posso fare anche l’esterno nonostante per me sia difficile, perché i miei compagni hanno più forza e velocità. Io sono sempre disposto ad aiutare la squadra, voglio solo lavorare su quello, poi se mi devo adattare ci sono sempre».