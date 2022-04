Pasquetta di riposo per la Lazio: da domani testa al Milan

Giornata di Pasquetta di riposo per la Lazio che tornerà domani a Formello per cominciare a preparare il match contro il Milan

Pasquetta di riposo per la Lazio di Maurizio Sarri. Seconda giornata di relax dopo quella pasquale per i biancocelesti che torneranno a Formello domani per cominciare a preparare il big match di domenica sera contro il Milan.

Al rientro, da valutare le condizioni di Pedro e Patric. L’attaccante si era precauzionalmente prima della partita contro il Torino, mentre il difensore era uscito anzitempo dalla partita con i granata per un dolore alla coscia sinistra.