Parker (allenatore Burnley): «Nel primo tempo noi meglio della Lazio in ogni aspetto. Meritavamo il vantaggio». Le dichiarazioni

onostante la sconfitta di misura per 1-0 contro la Lazio, il tecnico del Burnley, Scott Parker, analizza la prestazione della sua squadra con un misto di rammarico e ottimismo. La partita, decisa da un gol di Matteo Cancellieri in contropiede nella ripresa, ha lasciato l’allenatore inglese soddisfatto per lunghi tratti, soprattutto per l’approccio avuto nella prima frazione di gioco, dominata dai suoi uomini.

Al termine del test amichevole, Parker ha parlato ai canali ufficiali del club, elogiando la disciplina tattica e l’intensità mostrate dai Clarets per i primi 45 minuti. La sua analisi evidenzia una netta differenza di rendimento tra i due tempi, con un primo tempo di alto livello in cui al Burnley è mancato solo il gol, anche a causa della sfortuna, con ben tre legni colpiti.

«Penso che siamo stati molto bravi nel primo tempo», ha dichiarato il tecnico. «Abbiamo avuto tanta pazienza, sia in fase di possesso che in quella di non possesso. Con i nostri tempi, abbiamo giocato a un ritmo elevato e siamo stati pericolosi creando molte occasioni. Li abbiamo limitati tantissimo. Saremmo dovuti andare in vantaggio all’intervallo, stavamo giocando meglio sotto tutti gli aspetti».

Il rammarico per non aver concretizzato la superiorità iniziale è evidente nelle sue parole, specialmente perché la rete subita nella ripresa ha cambiato l’inerzia della gara. «Poi nella ripresa il gioco è calato e abbiamo subito un gol che ci ha abbattuto, ma non posso essere troppo deluso nel complesso perché ci sono stati molti segnali positivi», ha poi concluso Parker. Un commento finale che lascia trasparire fiducia: al di là del risultato, la prova contro un avversario di livello come la Lazio ha fornito indicazioni preziose su cui costruire il lavoro in vista dell’inizio della stagione. La solidità e la pericolosità mostrate nel primo tempo sono la base da cui ripartire.