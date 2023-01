Immobile di nuovo out, l’opinione di Petrecca

Paolo Petrecca, direttore di Rainews24, ha commentato l’ennesimo infortunio di Ciro Immobile: le sue dichiarazioni

Intervistato da Radiosei, Paolo Petrecca, direttore di Rainews24, ha commentato in questi termini il nuovo infortunio di Ciro Immobile:

«Ciro Immobile fisicamente non può essere quello di due anni fa. Non è una colpa, parliamo di un ragazzo molto generoso che non si risparmia mai ed ora ha 32 anni. Il tema è sempre quello, i cambi, il mercato, l’assenza di un sostituto naturale che non permette al tecnico di gestirlo in modo diverso. Muriqi non ha funzionato, dopo Caicedo non c’è più stato un sostituto naturale. Oggi ci sono tutti calciatori bravi, ma esterni che alla lunga non possono sostituire Ciro. Va considerato anche che sulla fascia destra, quando giocano Anderson, Milinkovic e Lazzari, la Lazio è devastante. Utilizzare Felipe da prima punta ti priva anche di questo punto di forza».