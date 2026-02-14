Connect with us

Palladino nel post partita: «La Lazio una squadra forte, in salute. Partita equilibrata, siamo stati cinici»

Palladino nel post partita di Lazio Atalanta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN per commentare la sfida

Al termine di Lazio-Atalanta, match andato in scena allo Stadio Olimpico di Roma, ai microfoni di DAZN è intervenuto Raffaele Palladino. Queste le dichiarazioni dell’allenatore degli orobici:

SULLA PARTITA «I nostri giocatori hanno ambizione e consapevolezza dei nostri mezzi. Bisogna restare umili e tenere i piedi per terra. Una partita importante contro una squadra forte ed in salute con ottimo giocatori e ottimo allenatori. Una partita equilibrata in cui noi siamo stati cinici».

VITTORIA CHE DA’ SLANCIO«Loro giocavano con questi uno, due palla avanti e palla dietro e poi nello spazio e mandavano giocatori in profondità come Maldini, Isaksen, Dele Bashiru. Siamo stati bravi a capire che partita era. Questa vittoria ci dà slancio».

UNA ROSA FORTE«Il livello della rosa è altissimo, io non credo nel turnover, credo di avere a disposizione 20/21 calciatori che sono forti».

