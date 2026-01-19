News
Cataldi salterà la trasferta a Lecce! Sarri potrebbe puntare su altre due pedine per sopperire all’assenza dell’ex viola
Cataldi lascia la Lazio scoperta in vista della prossima trasferta a Lecce, un’assenza importante in un momento delicato della stagione
Un’ammonizione pesante per Danilo Cataldi, che gli costerà la partita contro il Lecce. Il centrocampista della Lazio salterà l’importante trasferta in terra salentina, una perdita che si fa sentire, considerando il momento cruciale della stagione per la squadra di Maurizio Sarri. Cataldi, infatti, è uno degli uomini fondamentali nel centrocampo biancoceleste, e la sua assenza in una sfida delicata potrebbe complicare i piani del tecnico.
Sarri spera in Vecino e Rovella
Con Cataldi fuori per l’ammonizione subita contro il Como che gli cost auna giornata di squalifica, Sarri potrebbe puntare sul ritorno di Matias Vecino, che potrebbe giocare qualche minuto, seppur non al meglio della condizione fisica. Inoltre, Nicolò Rovella, rientrato recentemente da un infortunio, potrebbe avere la chance di entrare a partita in corso, seppur non al 100%. Nonostante queste opzioni, la perdita di Cataldi rappresenta comunque una difficile sfida per Sarri, che dovrà adattare la sua formazione per cercare di mantenere l’equilibrio in mezzo al campo contro il Lecce.
