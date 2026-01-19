Connect with us

News

Cataldi salterà la trasferta a Lecce! Sarri potrebbe puntare su altre due pedine per sopperire all’assenza dell’ex viola

Published

2 ore ago

on

By

Image Photo925463
Dc Roma 07/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Fiorentina / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Danilo Cataldi

Cataldi lascia la Lazio scoperta in vista della prossima trasferta a Lecce, un’assenza importante in un momento delicato della stagione

Un’ammonizione pesante per Danilo Cataldi, che gli costerà la partita contro il Lecce. Il centrocampista della Lazio salterà l’importante trasferta in terra salentina, una perdita che si fa sentire, considerando il momento cruciale della stagione per la squadra di Maurizio Sarri. Cataldi, infatti, è uno degli uomini fondamentali nel centrocampo biancoceleste, e la sua assenza in una sfida delicata potrebbe complicare i piani del tecnico.

Sarri spera in Vecino e Rovella

Con Cataldi fuori per l’ammonizione subita contro il Como che gli cost auna giornata di squalifica, Sarri potrebbe puntare sul ritorno di Matias Vecino, che potrebbe giocare qualche minuto, seppur non al meglio della condizione fisica. Inoltre, Nicolò Rovella, rientrato recentemente da un infortunio, potrebbe avere la chance di entrare a partita in corso, seppur non al 100%. Nonostante queste opzioni, la perdita di Cataldi rappresenta comunque una difficile sfida per Sarri, che dovrà adattare la sua formazione per cercare di mantenere l’equilibrio in mezzo al campo contro il Lecce.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, avanti tutta per chiudere subito Giovane: Napoli e Juve sul talento del Verona

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×