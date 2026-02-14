Connect with us

Pagelle Lazio Atalanta: Provstgaard non delude. Tra gli altri varie insufficienze – I VOTI

Dc Roma 14/02/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Atalanta / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Pagelle Lazio Atalanta, voti alle prestazioni dei calciatori biancocelesti scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico

Allo Stadio Olimpico è andata in scena Lazio-Atalanta, gara valevole per la 25esima giornata del campionato di Serie A. Il match è terminato sul risultato di 0-2 in favore degli ospiti: in gol Ederson su calcio di rigore e Zalewski.

Questi i voti alle prestazioni dei calciatori biancocelesti:

PROVEDEL 6.

MARUSIC 5.

GILA 6. Dal 46′ PATRIC 6.

PROVSTGAARD 6,5.

NUNO TAVARES 5.

DELE BASHIRU 5,5.

CATALDI 5,5. Dal 67 ‘ ROVELLA 6.

TAYLOR 6,5. Dal 79′ CANCELLIERI S.V.

ISAKSEN 5. Dall’88’ DIA S.V.

MALDINI 5,5.

NOSLIN 5,5 – Dal 67′ RATKOV 5,5.

SARRI 5,5.

