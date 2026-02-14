News
Pagelle Lazio Atalanta: Provstgaard non delude. Tra gli altri varie insufficienze – I VOTI
Pagelle Lazio Atalanta, voti alle prestazioni dei calciatori biancocelesti scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico
Allo Stadio Olimpico è andata in scena Lazio-Atalanta, gara valevole per la 25esima giornata del campionato di Serie A. Il match è terminato sul risultato di 0-2 in favore degli ospiti: in gol Ederson su calcio di rigore e Zalewski.
Questi i voti alle prestazioni dei calciatori biancocelesti:
PROVEDEL 6.
MARUSIC 5.
GILA 6. Dal 46′ PATRIC 6.
PROVSTGAARD 6,5.
NUNO TAVARES 5.
DELE BASHIRU 5,5.
CATALDI 5,5. Dal 67 ‘ ROVELLA 6.
TAYLOR 6,5. Dal 79′ CANCELLIERI S.V.
ISAKSEN 5. Dall’88’ DIA S.V.
MALDINI 5,5.
NOSLIN 5,5 – Dal 67′ RATKOV 5,5.
SARRI 5,5.
News
Pagelle Lazio Atalanta: Provstgaard non delude. Tra gli altri varie insufficienze – I VOTI
Pagelle Lazio Atalanta, voti alle prestazioni dei calciatori biancocelesti scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico Allo Stadio Olimpico è...
Serie A: date, orari e partite in programma nel 25° turno di campionato. Il calendario
Serie A: date, orari e partite in programma nel prossimo turno di campionato. Tutti quello che c’è da sapere La Serie...
Lazio Atalanta 0-2, Ederson e Zalewski mandano al tappeto i biancocelesti
Lazio Atalanta: i biancocelesti di Sarri scendono in campo per la 25esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Segui...