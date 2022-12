Ozil: «Non capisco le continue critiche contro Ronaldo»

Ozil, l’ex giocatore di Real Madrid e Arsenal è intervenuto in difesa di Cristiano Ronaldo oggetto di molte critiche

Uno dei protagonisti di questo mondiale in Qatar è Cristiano Ronaldo, che non smette di far parlare di se dentro e fuori dal campo. Ad intervenire in difesa dell’ex United ci pensa Ozil, il quale su Facebook difende l’amico ed ex compagno al Real Madrid.

RONALDO – «Non riesco a capire come mai tutte queste critiche a Ronaldo. Tra poco spegnerà 38 candeline, è davvero così sorprendente che non faccia più i gol che faceva prima? Dovremmo essere tutti felici di aver visto un giocatore simile giocare a calcio in questi 20 anni.

«Non c’è nessuno delle nuove leve che possa eguagliare Cristiano. Rimarrà sempre nella categoria dei goat. Dovremmo portare tutti rispetto a uno degli atleti più forti della storia»